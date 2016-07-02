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بايدن يبدى قلقه بشأن التطورات فى البحرين فى اتصال مع الملك حمد

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بايدن يبدى قلقه بشأن التطورات فى البحرين فى اتصال مع الملك حمد بايدن يبدى قلقه بشأن التطورات فى البحرين فى اتصال مع الملك حمد
قال البيت الأبيض فى بيان اليوم أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى أبدى "القلق الشديد فيما يتعلق بالتطورات السلبية الأخيرة" فى البحرين وذلك خلال اتصال هاتفى مع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وأضاف البيان أن بايدن تحدث مع الشيخ حمد يوم الخميس و"شدد على أهمية تخفيف التوترات الحالية من خلال الحوار والمصالحة مع المعارضة والتزام بالإصلاح."
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