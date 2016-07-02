عمر جابر يشارك في تعادل بازل أمام ميونيخ 1860

شارك عمر جابر للمرة الثانية على التوالي كأساسي مع نادي بازل السويسري، وهذه المرة أمام ميونيخ 1860 في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبدأ بازل فترة الإعداد قبل بداية الموسم المقبل 2016-17، وجاءت أولى المباريات الودية أمام سانت جاليان وانتهت بخسارة الفريق السويسري بمشاركة جابر. (طالع التفاصيل)

وانتهت مباراة بازل وميونيخ 1860 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وظهر ظهير الزمالك المنتقل إلى بازل، كأساسي قبل أن يغادر الملعب بعد ساعة من اللعب.

بازل نجح في التقدم أولا عن طريق دانيل هويجي في الدقيقة 64.

وقبل نهاية المباراة جاء هدف التعادل عن طريق ساشيا مولديرز في الدقيقة 83.