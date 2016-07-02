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مصرع سيدة واصابة 4 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق السويس

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مصرع سيدة واصابة 4 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق السويس مصرع سيدة واصابة 4 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق السويس
لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة، فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الأقليمى بطريق السويس- القاهرة، وتم نقل جثة المتوفين والمصابين عن طريق سيارات الأسعاف بالسويس.

كانت قوات تامين الطرق بطريق السويس- القاهرة تلقت بلاغا بتعرض سيارة ملاكي للإنقلاب بالطريق الأقليمى.

وقال مصدر أمنى، أن الحادث تسبب في مصرع سيدة واصيب زوجها وأطفالها الثلاثة بعد أنقلاب سيارتهم الملاكي.

وأكد مصدر طبي، أنه جاري علاج الزوج والأطفال الثلاثة التي تتراوح اعمارهم بين 3 أعوام الي 16 عام.

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