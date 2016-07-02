اتحاد الكرة يعلنها: القمة في موعدها.. ورمضان سيشارك مع الأهلي

أعلن ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيسه، إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في موعدها دون أي تغيير.

الأهلي توج رسميا بطلا للدوري المصري لموسم 2015-16 قبل النهاية بجولتين.

موعد مباراة القمة في التاسع من الشهر الجاري، تسبب في أزمة بين اتحاد الكرة والأهلي، في ظل تمسك الأخير بلاعبه رمضان صبحي في المباراة ولعب منتخب الشباب لمباراة أنجولا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لهذه المرحلة السنية قبل لقاء القمة – المقرر على بتروسبورت – بيوم واحد فقط. ولكن الأمور انتهت الآن.

وقال سويلم: "لن يتم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. ستقام في موعدها المقرر لها في التاسع من الشهر الجاري".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "رمضان صبحي سيشارك مع الأهلي في المباراة فاللوائح تنص على حق الأهلي في الاحتفاظ باللاعب".

وأوضح "اللوائح تؤكد حق الأهلي في الاحتفاظ برمضان صبحي في مباراة رسمية بالدوري أمام الزمالك. ونحن سنتعامل باللوائح والقوانين".

وأعلن الأهلي في أكثر من مناسبة تمسكه برمضان صبحي أمام الزمالك. (طالع التفاصيل)

ومن جانبه تمسك معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب بوجود رمضان صبحي في لقاء أنجولا. (طالع التفاصيل)