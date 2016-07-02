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سويلم: تجاوزات جماهير الأهلي أمام أسيك أجهضت محاولات العودة للمدرجات.. ومواجهة الاتحاد ببرج العرب

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سويلم: تجاوزات جماهير الأهلي أمام أسيك أجهضت محاولات العودة للمدرجات.. ومواجهة الاتحاد ببرج العرب سويلم: تجاوزات جماهير الأهلي أمام أسيك أجهضت محاولات العودة للمدرجات.. ومواجهة الاتحاد ببرج العرب

تحدث ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيسه عن تضائل فرص عودة الجماهير من جديد إلى المدرجات بسبب "تجاوزات جماهير الأهلي أمام أسيك".

الأهلي خسر أمام أسيك ميموزا في دوري أبطال إفريقيا بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية وعلى ملعبه ووسط جماهيره. مباراة شهدت في بدايتها مناوشات واشتباكات بين قوات الأمن وعدد من الجماهير خارج إطار الملعب.

وقال سويلم: "تجاوزات جماهير الأهلي أمام أسيك أجهضت محاولات إعادة الجماهير للمدرجات. عدنا لنقطة الصفر".

وأوضح في تصريحات عبر قناة CBC EXTRA "لا يصح الهتاف ضد الداخلية والهجوم على وزير الشباب والرياضة. لابد للجميع تحمل المسؤولية".

وأكد سويلم موافقة الأهلي على مواجهة الاتحاد السكندري في ملعب برج العرب.

وتحدث عن المباراة قائلا: "بعد تدخل محمود طاهر، الأهلي وافق على مواجهة الاتحاد في ملعب برج العرب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد يوم الأحد في الجولة الـ33 من الدوري المصري بعدما حسم الفريق لقب الدوري بشكل رسمي الجولة الماضية.

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