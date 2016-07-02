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مركز المصالحة الروسى: "جيش الإسلام" انتهك نظام التهدئة فى سوريا مرتين

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مركز المصالحة الروسى: "جيش الإسلام" انتهك نظام التهدئة فى سوريا مرتين مركز المصالحة الروسى: "جيش الإسلام" انتهك نظام التهدئة فى سوريا مرتين
أعلن مركز حميميم للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية تسجيل انتهاكين اثنين لنظام وقف الأعمال العسكرية فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المركز- فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم يوم الجمعة- إلى صمود نظام التهدئة فى معظم المحافظات السورية، مع ارتفاع عدد البلدات التى انضمت إلى التهدئة إلى 172.

ورصد مركز حميميم انتهاكين للنظام ارتكبهما تنظيم "جيش الإسلام" بقصف مواقع تابعة للجيش السورى فى مناطق جوبر وعربين بمحافظة دمشق.

فى شأن متصل، أفاد المركز بأن فصائل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى استهدفت بقذائف الهاون عددا من البلدات فى محافظات حلب، من بينها مخيم حندرات للنازحين وبلدة الحاضر.
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مصر 365

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