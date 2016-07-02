الدفاع الروسية: التحالف الدولى لم يوقف الإرهاب فى سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف أن التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة أخفق فى وقف الإرهاب فى سوريا.

وأوضح كوناشينكوف- فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مساء اليوم الجمعة- أن خروقات الهدنة فى سوريا تسجل فى أماكن تتواجد فيها فصائل المعارضة المدعومة من واشنطن خاصة فى المناطق حيث لا يستخدم الطيران الحربى الروسى بناء على طلبات ملحة من قبل شركائنا الأمريكيين حتى بعد تقديم أدلة دامغة على وجود ليس ما يسمى بـ"المعارضة".

وأشار كوناشينكوف إلى أن روسيا حينما بدأت العملية العسكرية فى سوريا لم تقدم وعودا لأحد، وإنما قامت بالعمل ضد الجماعات الإرهابية الدولية، لافتا إلى أن محاولات إيقاف تمدد هذا الوباء التى قام بها التحالف الدولى بقيادة واشنطن، لم تسفر عن أية نتائج ملموسة، رغم امتلاك التحالف لموارد أكبر من حيث عدد المشاركين والوقت.

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