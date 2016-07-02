شعبة البقالين التموينيين بدمياط تناشد وزير التموين حل مشاكلهم

ناشدت شعبة البقالين التموينيين بدمياط الدكتور خالد حنفى وزير التموين إيجاد حل لمشاكلهم حيث تقدمت الشعبة بمذكرة إلى الغرفة التجارية والدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط تضمنت الشكوى من عدم توافر سلعة الزيت فى التموين وفارق الخبز وذلك لتعمد المقاولين والسائقين إلى مخالفة خطوط السير المحددة لهم من المصنع، وكذلك مخالفة مدير عام تموين دمياط ورئيس شركة الجملة بمخالفة تعليمات وزير التموين ويقومون بخصم الأرصدة من اجمالى المبيعات بالمخالفة وهو ما لا يحدث إلا فى محافظة دمياط.

وأكد منصور السعيد نائب رئيس الشعبة ل"اليوم السابع " انه يوجد اتجاه عام لدى المسئولين بالمحافظة بتمييز الجمعيات الاستهلاكية عن البقالين وذلك بإعطاء الجمعيات سلعة الزيت وحجبها عن البقال التمويني

>وطالب بمساواة البقالين بالجمعيات التعاونية وجمعيتى، وطالب بعدم تمييز جمعيتى عن باقى البقالين لان الوزير يتبناها

>وأضاف أن جمعيتى تتحصل على حصة تموينية كبيرة أول كل شهر ثم تضاف لها حصة أخرى كل أسبوع حتى وان توافر بها السلع وعندما طالبن بعدم تمييز جمعيتى عن البقالين قالوا لنا "جمعيتى خط احمر "

وأضاف شعبان عرفة "صاحب محل بقالة تموين " قمت مؤخرا بافتتاح محل لبيع السلع التموينية تماشيا مع سياسية الدولة ومؤشرات نجاح المنظومة إلا أننى فوجئت أن رصيدى بطاقتى التموينية لا يتعدى 107 بطاقة يتم صرف مقرراتهم التموينية فى يوم واحد تقريبا ولا يوحد أى عمل باقى الشهر أى أن المحل مغلق ولا يصل هامش الربح عن 300 جنية

وأضاف أن هناك تلاعب كبير فى منظومة الخبز وصرف نقاط الخبز حيث يقوم بعض أصحاب المخابز بشراء فارق نقاط الخبز من المواطن ومنحه مقابل مادى بالاتفاق

وأضاف الدولة تتوسع فى فتح منافذ بيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز ولا توجد آلية محددة لتوحيد الصرف

يضيف طه غزل "بقال " أن البقال التمويينى يصرف حصته على ثلاث مرات بنسبة 50% ثم 25% ثم 25% على مدار الشهر وهو ما يعطل العمل ويتسبب فى إغلاق المحال اغلب ايام الشهر لعدم توافر السلع، يأتى ذلك فى الوقت الذى تتوافر فيه السلع بمنافذ الجمعيات التعاونية وجمعيتى بمعنى أن هناك خطة للقضاء على البقال التموينى لصالح جمعيات الوزارة.

قال السيد السؤالى وكيل وزارة التموين بدمياط ل"اليوم السابع " انه لا صحة لما يتردد من عن مخالفة مديرية التموين تعليمات الوزارة فى توزيع الأنصبة نقاط الخبز وأننا ملتزمون بالتعليمات الواردة من الوزارة فى كافة التعاملات، مضيفا أن قرار تشغيل جمعيتى هو قرار وزارة وتموين دمياط اشرافى فقط عليها

وأكد السؤالى أننا نهدف إلى مصحة المواطن أولا ولا يعنينا مكسب فئة بعينها ترديد تكييف مصالحها الشخصية ومكسبها

وأشار السؤالى أن دمياط يتوافر بها كافة السلع التموينية ماعدا الأرز وان نسبة الزيت ف دمياط بلغت 90%

>وأكد أن منظومة التموين حاليا اختلفت حيث أصبح من حق المواطن أن يختار احتياجاته الشخصية دون التقييد بحصة محددة .

توزيع 600 زجاجة زيت مجانًا على المحتاجين بمدينة الروضة بدمياط