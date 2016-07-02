محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الاوقاف بليلة القدر

حضر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الاحتفال بليلة القدر الذي أقامته مديرية اوقاف قنا بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائى كما حضراللواء مجدي القاضى نائبا عن مدير أمن قنا و فضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية وعدد كبير من أبناء محافظة قنا.

تحدث فضيلة الشيخ محمود قناوى وكيل مديرية آوقاف قنا، عن مكانة ليلة القدر وعظمة هذه الليلة المباركة والاستعداد الدينى والنفسى لها مشيراً إلى أنها سميت بذلك الاسم لأنها أنزل فيها القرآن وأصبحت ذات قدر عظيم وهذا من حكمة الله عز وجل وكذلك لكون العبادة فيها لها قدر عظيم فهى خير من ألف شهر كما نعى شهداء محافظة قنا الذين استشهدوا أمس داعيا الله يحقن دماء كل المصريين وأن تكون مصر دائما فى مصاف الدول المتقدمة .

كما تحدث فضيلة الشيخ جمعه عبدالظاهر من منطقة وعظ قنا عن فضل شهر رمضان الكريم وما يحمله من فضائل متعددة من بينها ليلة القدر هذه الليلة المباركة التي اتصلت فيها السماء بالأرض بنزول الملائكة فهي خير من ألف شهر وحث الحاضرين على اغتنامها بالاجتهاد في العمل والذكر.

قدم محافظ قنا التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي داعيا الله ان يحفظه لمصر ويوفقه لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة مهنئا الحاضرين بهذه الليلة المباركة وقرب حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

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