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ضبط عاطل وبحوزته 2000 قرص مخدر للاتجار بها فى دمنهور

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ضبط عاطل وبحوزته 2000 قرص مخدر للاتجار بها فى دمنهور ضبط عاطل وبحوزته 2000 قرص مخدر للاتجار بها فى دمنهور
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطل لاتجاره فى المواد المخدرة بمدينة دمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين ضبط فتحي ع. ف 43 سنة عاطل ومقيم شبرا قسم دمنهورلاتجاره فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة دمنهور والمدن المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنيين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال قيامه بمزاوله نشاطه الإجرامى، بشارع النصر قسم دمنهور وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 " عقرب " و عدد 2 طلقة من ذات العيار و2000 قرص مخدر تامول ومبلغ مالي قدرة 165 جنية وهاتف محمول .

بمواجهت إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

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