الإمارات تتحرى هلال شوال بعد غدٍ

أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال بعد غدٍ الاثنين 29 من رمضان 1437 هجرية الموافق 4 يوليو 2016 على أن تجتمع بعد صلاة المغرب بدائرة القضاء في أبوظبي.

تضم اللجنة - التي يرأسها معالي وزير العدل - محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل ويوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بالإنابة ومحمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي بدائرة القضاء في أبوظبي والقاضي يوسف حسن رجب رئيس استئناف بمحكمة استئناف رأس الخيمة ومحمد سهيل المهيري مدير مكتب حتا - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل كبير الوعاظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والدكتور سالم محمد الدوبي الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة والمهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك والمهندس صخر سيف عبدالله نائب رئيس جمعية الإمارات للفلك.

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في «المناطق الوسطى والشرقية والغربية» بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.