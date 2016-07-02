«الداخلية» تدعو للإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال

دعا مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ضمن استعداداته لعيد الفطر السعيد، جميع أفراد المجتمع إلى التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أية حالة إساءة معاملة للأطفال يشتبه فيها، عبر الخط الساخن الاتحادي 116111 والذي يعد صمام الأمان في حماية الأطفال في إطار حرص الوزارة على تسهيل عمليات الإبلاغ عن طريق تقديم البلاغات عبر الهاتف وتطبيق حمايتي على الهواتف الذكية والإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع المركز على شبكة الإنترنت.

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وقال اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، إن الوزارة تتطلع من خلال الخط الساخن الاتحادي لحماية الأطفال إلى المزيد من التعاون مع قطاعات المجتمع المختلفة باعتبارها خطوة مهمة في منع أو وقف الانتهاكات لبراءة الأطفال وحمايتهم من الضرر عبر التواصل مع الخط الساخن وتقديم المشورة والدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

وحث أولياء الأمور على التأكد من توفر اشتراطات السلامة في منازلهم وأماكن لعب الأطفال والحرص على سلامتهم من مخاطر الألعاب النارية للحيلولة دون وقوع أي حوادث تعكر صفو فرحة العيد، والالتزام بمتطلبات الوقاية والسلامة في مختلف المواقع السياحية كالحدائق والمتنزهات والشواطئ والأسواق والمراكز التجارية أثناء العطلة وغيرها من المواقع التي من المتوقع أن تشهد كثافة عالية من مرتاديها.