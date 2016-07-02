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"مميش": 67.6 مليون طن بضائع عبرت قناة السويس خلال شهر مارس

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"مميش": 67.6 مليون طن بضائع عبرت قناة السويس خلال شهر مارس "مميش": 67.6 مليون طن بضائع عبرت قناة السويس خلال شهر مارس
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحي لقناة السويس، شهد عبور 67 مليون و646 ألف طن من الاتجاهين خلال شهر مارس من هذا العام.

وكشفت تقارير ملاحيه صادره عن هيئة قناة السويس، أنه فى شهر مارس من هذا العام شهدت منطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط فى اتجاه الشمال عبور 14 مليون 251 ألف طن بضائع، ومنطقة شمال البحر المتوسط شهدت عبور 12 مليون و855 ألف طن بضائع، كما عبرت 6 ملايين و856 ألف طن إلى منطقة غرب وجنوب غرب البحر المتوسط، أما منطقة البحر الأسود فشهدت عبور 6 ملايين و775 ألف طن.

وأشارت التقارير، إلى أن منطقة شمال وغرب أوروبا شهدت عبور 18 مليون 35 ألف طن ، ومنطقة بحر البلطيق 846 ألف طن، ومنطقة أمريكا شهدت عبور 5 ملايين و212 ألف طن، كما عبرت من الشمال 2 مليون و816 ألف طن بضائع إلى مناطق أخرى.

وأكدت التقارير الملاحية، أن جنوب القناة شهد، خلال شهر مارس، عبور 13 مليون و498 ألف طن بضائع إلى منطقة البحر الأحمر ، وعبور 408 آلاف طن بضائع إلى منطقة شرق أفريقيا، وعبور 55 مليون و212 ألف طن إلى منطقة الخليج العربي وعبور 18 مليون و559 ألف طن إلى منطقة جنوب آسيا.

كما عبرت إلى منطقة الشرق الأقصى بضائع بلغت 5 ملايين و849 ألف طن ، وعبرت 170 ألف طن بضائع إلى منطقة أستراليا ليصبح إجمالي البضائع 67 مليون و646 ألف طن من الاتجاهين شمالا وجنوبا.


>- 7.1 مليون طن مواد بترولية عبرت قناة السويس من اتجاه الجنوب خلال مارس

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