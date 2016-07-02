أفيخاى أدرعى يهنئ المسلمين بليلة القدر.. ومتابعوه يطالبونه بنطق الشهادتين

يواصل أفيخاى أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دس السم فى العسل، من خلال محاولة التقرب إلى المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال تهنئتهم بالمناسبات الدينية.

وهنأ "أدرعى" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الأمة الإسلامية بمناسبة ليلة القدر قائلاً: "بمناسبة ليلة القدر المباركة أتقدم إلى عموم المسلمين بأطيب التهانى والتبريكات".

فيما قابل متابعوه من مستخدمى الموقع من العرب والمسلمين، تهنئته، بالتهكم والسخرية، حيث طلب أحد المعلقين منه أن ينطق بالشهادتين ، فيما طالبه آخرون بأداء صلاة التهجد.

وعلق مستخدم آخر من متابعى أدرعى، قائلاً : " هذه الصفحة يحاول أفيخاى من خلالها إظهار نفسه على أنه مسالم وأن العرب والمسلمين ألسنتهم قبيحة"، فيما طالبه آخر بضرورة الإطلاع على ما ذكره القرآن فى حق اليهود، بما أنه يستشهد بالآيات القرآنية الكريمة.

- يديعوت تهاجم "اليوم السابع" وتتهمها بإثارة "السوشيال ميديا" ضد إسرائيل