برج الدلو حظك اليوم السبت 2 يوليو

برج الدلو





مهنياً: يجعلك هذا اليوم تعود إلى الماضي بتفكيرك، ذلك بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

عاطفياً: لا تعامل الشريك بجفاء فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً

صحياً: تنتقد الآخرين على تخاذلهم في ممارسة الرياضة، ولا تقوم أنت بما هو مطلوب منك على هذا الصعيد



ابراج مكتوب



كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads