أعضاء نادى جزيرة الورد بالمنصورة يتظاهرون احتجاجا على حل مجلس الإدارة

تظاهر عدد من أعضاء نادى جزيرة الورد بالمنصورة، احتجاجا على حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس الإدارة الحالى لنادى جزيرة الورد بالمنصورة، فى القضية المرفوعة ضد النادى بسبب خطأ فى الإجراءات الانتخابية.

وأعلن طارق عبد الهادى رئيس النادى وأعضاء المجلس، احترامهم لأحكام القضاء، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية نحو هذا القرار.

وأكد أنه قد مضى على فترة هذا المجلس سنتين وثلاثة شهور تم فيها تنفيذ البرنامج الانتخابى بالكامل، وأن الأعضاء سيطالبون المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتعيين نفس المجلس لاستكمال مسيرة الإنجازات أسوة بما تم فى بعض الأندية الكبيرة.

وقال إبراهيم الجمل، أحد مديرى نادى جزيرة الورد: نحترم أحكام القضاء، مؤكدا تقديره وتقدير زملاءه بالمجلس لموقف أعضاء الجمعية العمومية الذى يعكس مدى حرصهم على مصلحة النادى، مشيرا إلى أن المجلس الحالى لن يدخر جهدا فى خدمة نادى جزيرة الورد سواء كان فى موقع المسئولية أو خارجها.

- وقفة احتجاجية لأعضاء جزيرة الورد بالمنصورة غدا

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