محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بـ"ليلة القدر" فى مسجد الفولى

شهد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم الجمعة، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر، بمسجد الفولى بمدينة المنيا، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ولفيف من رجال الأوقاف والأزهر الشريف.

أدى المحافظ صلاة العشاء والتراويح بالمسجد، ثم بدأ الاحتفال بالقرآن الكريم، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف عن فضل ليلة القدر، واختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الأوقاف، أن ليلة القدر لها منزلة عظيمة عند الله، لكون العبادة فيها خير من ألف شهر.

وأوضح أن الله أخفى على عبادة موعدها للاجتهاد فى الطاعة والتقرب إليه فى كل وقت، لافتا إلى أن العلماء اختلفوا فى تسميتها، فقال بعضهم سميت بذلك لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذو قدر على رسول ذو قدر إلى أمة ذات قدر، وقيل أيضا لأن الله عز وجل يقدر فيها ويقضى ما يكون فى تلك السنة.

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