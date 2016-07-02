تقرير في الجول – عندما ' تسبب الأطفال روني ورنالدو ' في رحيل نيستلروي لمجد لم يحصل عليه

يحتفل اليوم رود فان نيستلروي بعيد ميلاده الـ40 المهاجم الهولندي الذي بدأ مسيرته مع بي إس في أيندهوفين ثم انتقل لمانشستر يونايتد في موسم 2001-2002 واستمر معه 2005-2006.

لتكون هذه أفضل فترات "فان جول" في مسيرته الكروية مسجلا 150 هدفا في 219 مباراة، ثم رحل في ظروف مفاجأة إلى ريال مدريد الإسباني.

ما أسباب رحيل فان نيستلروي عن مانشستر يونايتد؟

سجل فان نيستلروي 21 هدفا في الدوري الإنجليزي في آخر مواسمه، ليحتل المركز الثاني في صدارة الهدافين خلف لاعب آرسنال تييري هنري صاحب الـ27 هدفا، وكان رجل سير أليكس فيرجسون الأول في هذا الموسم.

وعلى الرغم من تسجيل فان نيستلروي 24 هدفا لليونايتد في كل المسابقات إلا أن الأمور لم تكن على ما يرام.

مانشستر يونايتد كان قد حصل على لقب كأس الرابطة على حساب ويجان في مباراة انتهت برباعية دون رد للشياطين الحمر.

لكن فان نيسلتروي غضب بشدة عندما علم أنه لن يلعب المباراة وسيكون بديلا للمهاجم الفرنسي لويس ساها، بل أنه ترك ملعب المباراة في كارديف قبل بداية اللقاء بـ3 ساعات قبل أن يعود مرة أخرى ما أغضب فيرجسون كثيرا.

يقول فيرجسون عن هذه الواقعة في كتابة الخاص بسيرته الذاتية:"لم أصدق ما حدث منه في ذلك الحين، رود نعتني بلفظ بشع –لم يذكره السير- كل الفريق تصدى له وطلبوا منه أن يبدي بعض الاحترام، وعندها عرفت إنها النهاية، هذا الموسم الأخير له في أولد ترافورد".

واقعة فان نيسلتروي لم تكن الاخيرة في الموسم.

فان نيسلتروي اشتبك مع كريستيانو رونالدو في إحدى تدريبات الفريق، وقال له:"أذهب وابكي لأبيك" كان يقصد كارلوس كيروش مساعد فيرجسون في هذا الفترة، ما قاله صاحب القميص رقم 10 أغضب رونالدو كثيرا لأن والده كان فارق الحياة قبل 8 أشهر.

فيرجسون فطن إلى أن فان نيسلتروي يريد الرحيل الأمر الذي تأكد منه بعد طلب وكيله رودجر لينس من الرئيس التنفيذي لمانشستر يوناتيد ديفيد جيل السماح له بالرحيل.

"رود أراد الرحيل للفوز بدوري أبطال أوروبا، ظنا منه أنه لن يحقق اللقب مع هؤلاء الأطفال، كريستيانو رونالدو وواين روني" هكذا تحدث فيرجسون مجددا.

رحل فان نيسلتروي إلى ريال مدريد مقابل 14 مليون يورو و500 ألف يورو إذا توج الريال بالليجا و500 ألف يورو أخرى إذا حصل على لقب "بيتشيتشي" أي هداف الدوري الإسباني، إذا الصفقة كلفت النادي الملكي 15 مليون يورو بعدما قاد الهولندي فريقه لتحقيق لقب الدوري بعد تصدره لترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا.

في الموسم الثان لفان نيسلتروي مع الريال، ودع الفريق الملكي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فريق روما من دور الـ16، ليكمل فريق العاصمة مشواره في البطولة الأوروبية ويلتقى مع "أطفال فيرجسون" في دور الـ8.

"أطفال فيرجسون" أقصوا من أقصى رفاق فان نيسلتروي، ثم فازوا على برشلونة في نصف النهائي وحققوا اللقب أمام تشيلسي.

فان نيسلتروي اعتزل كرة القدم ولم يحصد لقب دوري أبطال أوروبا.