بالفيديو – مرتضى يوجه 18 رسالة قوية لمحمد حلمي ' لا تتأمر ضدي.. وما قمت به ليس صحيحا '

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك اجتماعا يوم الجمعة مع الجهاز الفني للفريق الأبيض بالكامل بقيادة محمد حلمي ووجه خلاله عدة رسائل له.

وجاء اجتماع مرتضى بالجهاز الفني للزمالك بعد التوصل لحل للأزمة بين الثنائي بسبب رفض الأخير مشاركة أيمن حفني ومحمد كوفي في لقاء المصري الأخير بالدوري وذلك.

ما دفع مرتضى منصور لعقد مؤتمرا صحفيا هاجم فيه قرارات محمد حلمي وقام بتحويله للتحقيق، الأمر الذي أدى لتفكير الأخير في ترك منصبه والرحيل مع الجهاز الفني من الزمالك. (طالع التفاصيل)

وكان من المفترض أن يجتمع مرتضى بحلمي وجهازه الفني يوم الاثنين الماضي لكن لم يحضر أي عضو من الأخير ليتم تأجيله. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com أبرز رسائل مرتضى منصور للجهاز الفني للزمالك خلال اجتماعه به.

** ما يحكم بيننا هي اللائحة التي وضعتها أنت يا حلمي ليس أنا وبها العديد من العقوبات المالية المغلظة ومن وضعها "قلبه ميت" فقد تصل العقوبة لخصم 15% من قيمة تعاقد اللاعب.

** لكن اللائحة تنص أن أي عقوبة تزيد عن الموضوع بها يتم الرجوع لمجلس الإدارة ليتخذ قراره الخاص بمعنى أنه لو عاقبت لاعب ما بـ4000 ألف جنيه طبقا للائحة وأردت زيادة ذلك المبلغ فيجب عليك أن تعود علي أولا لاتخاذ القرار، إذا احترمنا تلك اللائحة ستكون علاقتنا رائعة.

** أنا حينما أرتكب أي خطأ يحاسبني أعضاء الجمعية العمومية والجهة الإدارية ووزير الشباب والرياضة وحينما يخطئ اللاعب تعاقبه أنت يا حلمي وأنا أيضا، إذن لا يوجد أحد فوق الحساب في الزمالك، وأؤكد احترامي الكامل لك وللجهاز الفني.

** حينما اشتبك طارق حامد وكهربا سويا أنا من اعتذرتلك بعد رفضك لاعتذراهم، وطلبت منك اصطحابتهم لمواجهة إنيمبا وعدم إيقافهم لأن المباراة ستكون صعبة للغاية وذلك بعد خصم 100 ألف جنيه من كل منهما.

** الأزمة بدأت حينما سألت عن محمد كوفي فعرفت أن تغيب عن المران، وأن أيمن حفني قال لن أتدرب إلا حينما أحصل على مستحقاتي على الرغم من أنه حصل عليها، لذلك قمت بتوقيع عقوبة على الأول 30 ألف دولار و100 ألف جنيه على الثاني.

**فوجئت بأن حفني جاء لي وقال أنا لا أتمرد وأنا حصلت على مستحقاتي، وقمت بالاجتماع بكوفي وجدته يقول لي أن الجهاز الفني قال له إذا ذهبت لمرتضى سنعاقبك مثل حازم إمام، يا حلمي أنا أعرف متى أشد ومتى أتعامل باسترخاء مع اللاعبين.

** تحدثت مع جمال عبد الحميد وإسماعيل يوسف وعرفت بالصدفة قرارك بعدم ضم أي منهما لقائمة مباراة المصري بل واستبعدتهما من المعسكر من الأصل وهنا لي وقفة، أنت المسؤول الأول والأخير داخل الملعب في الجزء الفني، وأنا المسؤول عن الجزء الإداري لذلك لا تريد أن تشركهم في المباراة هذا حقك لكن ليس من الصحيح عقابهم مرتين.

** المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل عدة أيام لم يكن موجه لك ولا للجهاز الفني بل كان لفضح رشاوي الحكام والتأكيد إننا سوف نقدم شكوى للمحكمة الرياضية بعد عرقلة الزمالك في الدفاع عن لقب الدوري فهذه ليست أزمة نادي القرن.

** لم أقل إنك مدرب فاشل بل قلت أن مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية تعيين الكثير من الأجهزة الفنية خلال الفترة الأخيرة، والمؤتمر كان هدف منه نشر التسريبات التي تفضح ما قلته سابقا حول عرقلة الزمالك بفعل فاعل.

** لا يصح أن ينتظر مجلس الإدارة حتى الساعة الثانية للاجتماع بك ولا يأتي أحد من أعضاء الجهاز الفني.

** مع احترامي الكامل لأحمد رفعت ومحمود أبو رجيلة لا يوجد وصاية لهما على مجلس إدارة الزمالك، أشعر بالحزن حينما أقرأ أن عقلاء الزمالك هم من أعادوك لمنصبك.

** هناك عضو مجلس إدارة لا يرغب في وجود أيمن طاهر وإسماعيل يوسف هل رحل أي منهم؟ يجب أن تعرف يا حلمي إنني أقف خلفك وأدعمك دائما وأحميك من الجميع فلا يصح أن تتأمر علي.

** لا يصح أن تقول أنك عدت للزمالك بسبب أن مشجع أهداك باقة من الورود وجعلك تبكي، أنت عدت ليس بسبب مرتضى ولكن لأن هذا النادي الذي صنعنا جميعا كان يحتاجك.

** مازال أمامك مواجهة سموحة والأهلي وكأس مصر وبطولة إفريقيا انسى الماضي وركز في المستقبل، ولكن إذا كان لي حق عندك سأخذه وإذا اختفلنا سويا فلنجتمع.

** أنا لم أتحدث مع حسن شحاتة مطلقا وعُرض علي أكثر من عرض لتعيين مدير فني جديد ورفضت وقلت أن عهد الإدارة بإقالة المدربين قد ولى، وأن حلمي إذا رغب فالرحيل فهذه هي رغبته.

** أنا لو أتدخل فنيا كما يقال كنت سأجبرك على إشراك حفني وكوفي أمام المصري ولكن هذا لم يحدث.

** من اعتدى على اختصاصات الآخر؟ الجهاز الفني هو من تدخل في اختصاصات الإدارة هو من رفض حضور الاجتماع.

** نريد إغلاق تلك الصفحة وعندما تنتهي من المهمات التي أمامك لتنجزها سنجلس سويا مجددا، وإذا كنت ترى أن مجلس الإدارة ليس من صلاحياته إيقاف اللاعبين قم بتعديل اللائحة وسوف أوافق عليها مباشرة.

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