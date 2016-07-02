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بالصور - قناة الأهلي تستعد للانطلاق بـ ' كاميرا طائرة '

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بالصور - قناة الأهلي تستعد للانطلاق بـ ' كاميرا طائرة ' بالصور - قناة الأهلي تستعد للانطلاق بـ ' كاميرا طائرة '

بدأت قناة الأهلي الاستعداد بشكل نهائي للانطلاق تحت قيادة شركة "بريزنتيشن" مستعينة بـ"كاميرا طائرة" لتصوير مران الفريق.

الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد في الجولة الـ33 من الدوري والذي نجح الفريق في حسمه بشكل نهائي الجولة الماضية.

بريزنتيشن حصلت على حقوق إدارة قناة الأهلي ومن المنتظر أن تنطلق عقب نهاية شهر رمضان حسبما أكد محمد كامل رئيس الشركة في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

واستعانت قناة الأهلي بـ"كاميرا طائرة" ذات دقة تصوير عالية للغاية لتصوير كل جوانب ملعب التتش خلال مران الفريق مساء يوم الجمعة.

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