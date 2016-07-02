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الجبلاية: قرار نهائى مباراة القمة فى موعدها.. والأهلى سيحتفظ برمضان صبحى

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الجبلاية: قرار نهائى مباراة القمة فى موعدها.. والأهلى سيحتفظ برمضان صبحى الجبلاية: قرار نهائى مباراة القمة فى موعدها.. والأهلى سيحتفظ برمضان صبحى
أكد العميد ثروت سوليم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، أنه تم اتخاذ قرار نهائى بأن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى ختام مسابقة الدورى العام، ستقام فى المعد المحدد لها يوم 9 يوليو الجارى، ولن يتم تأجيلها.

أوضح سويلم خلال تصريحاته لبرنامج "الملاعب اليوم" مع الإعلامى سيف زاهر، أن الأهلى سيحتفظ برمضان صبحى ولن ينضم اللاعب لصفوف منتخب الشباب استعداداً لمباراة أنجولا المقرر لها 8 يوليو فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بزامبيا، بناءاً على نص اللوائح الذى يمنح المارد الأحمر الأحقية فى الاحتفاظ بلاعبيه نظراً لكون مباراة أنجولا ليست مباراة دولية.


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