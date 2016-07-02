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حفل إفطار جماعى لـ"جرحى غزة" بدعم من الهلال الأحمر الإماراتى

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حفل إفطار جماعى لـ"جرحى غزة" بدعم من الهلال الأحمر الإماراتى حفل إفطار جماعى لـ"جرحى غزة" بدعم من الهلال الأحمر الإماراتى
نظم المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا"، اليوم الجمعة، بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتى، إفطارا جماعيا لجرحى الحرب فى غزة، بالتعاون مع المكتب الحركى للجرحى فى قطاع غزة.

وأثنى الحضور على الدعم السخى المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتى للشعب الفلسطينى من خلال المشاريع والمبادرات الخيرية .

من جهته، أكد مركز "فتا" الفلسطينى، على الدور الريادى الكبير للهلال الأحمر الإماراتى فى خدمة أبناء الشعب الفلسطينى، وخاصة الفقراء والمهمشين، ضمن مجموعة برامج رمضانية يمولها الهلال الأحمر الإماراتى فى قطاع غزة، حيث وزع متطوعو مركز "فتا" مئات وجبات الإفطار على العائلات الفقيرة والمهمشة فى مناطق مختلفة من القطاع .

كما وزع فريق المتطوعين بالمركز وجبات غذائية للمسنين فى دار رعاية المسنين بغزة.

وتأتى هذه البرامج ضمن مجموعة من البرامج التى يمولها الهلال الأحمر الإماراتى وتتضمن كذلك كسوة للعيد وزكاة الفطر.


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