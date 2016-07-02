أخبار ليبيا..مقتل وإصابة 41 عنصرا من الجيش الليبى جراء الاشتباكات بسرت

لقى ثلاثة عناصر مصرعهم وأصيب 38 آخرون الجمعة، من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وقالت مستشفى مصراتة المركزى فى بيان له مساء اليوم، ، إنه قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى استقبل ثلاثة جرحى و38 جريحا قتلى من قوات «البنيان المرصوص» اليوم الجمعة، نتيجة الاشتباكات ضد تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت.

وأوضح البيان أن «20 من الجرحى إصاباتهم بسيطة»، و12 متوسطةو6 حرجة، مشيرا إلى أن الجرحى من مصراتة، وزليتن، وتاجوراء.

وفى السياق ذاته، نشر المكتب الإعلامى لعملية «البنيان المرصوص» عبر صفحته على موقع «الفيس بوك» صورا للمناطق التى سيطرت عليها قواته داخل مدينة سرت‬ منذ انطلاق العمليات العسكرية حتى اليوم الجمعة، وصورا أخرى للقوات قرب مجمع قاعات واغادوغو، منوها إلى أن الاشتباكات تدور حاليا داخل مجمع قاعات واغادوغو.