أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار ليبيا..مقتل وإصابة 41 عنصرا من الجيش الليبى جراء الاشتباكات بسرت

Google+ Print
أخبار ليبيا..مقتل وإصابة 41 عنصرا من الجيش الليبى جراء الاشتباكات بسرت أخبار ليبيا..مقتل وإصابة 41 عنصرا من الجيش الليبى جراء الاشتباكات بسرت
لقى ثلاثة عناصر مصرعهم وأصيب 38 آخرون الجمعة، من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وقالت مستشفى مصراتة المركزى فى بيان له مساء اليوم، ، إنه قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى استقبل ثلاثة جرحى و38 جريحا قتلى من قوات «البنيان المرصوص» اليوم الجمعة، نتيجة الاشتباكات ضد تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت.

وأوضح البيان أن «20 من الجرحى إصاباتهم بسيطة»، و12 متوسطةو6 حرجة، مشيرا إلى أن الجرحى من مصراتة، وزليتن، وتاجوراء.

وفى السياق ذاته، نشر المكتب الإعلامى لعملية «البنيان المرصوص» عبر صفحته على موقع «الفيس بوك» صورا للمناطق التى سيطرت عليها قواته داخل مدينة سرت‬ منذ انطلاق العمليات العسكرية حتى اليوم الجمعة، وصورا أخرى للقوات قرب مجمع قاعات واغادوغو، منوها إلى أن الاشتباكات تدور حاليا داخل مجمع قاعات واغادوغو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365