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مقتل وإصابة 4 عراقيين فى تفجير انتحارى بطوز خورماتو بصلاح الدين

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مقتل وإصابة 4 عراقيين فى تفجير انتحارى بطوز خورماتو بصلاح الدين مقتل وإصابة 4 عراقيين فى تفجير انتحارى بطوز خورماتو بصلاح الدين
فجر انتحارى يرتدى حزاما ناسفا نفسه فى حى الإمام أحمد بطوز خورماتو فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق، مساء الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت مصادر أمنية ومحلية بالطوز أن أحد عناصر منظمة"بدر" التابعة للحشد الشعبى احتضن انتحاريا حاول تفجير نفسه قرب مسجد للشيعة "حسينية" فى حى الأمام أحمد وسط قضاء طوز خورماتو، مما أدى إلى مقتل الاثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.

يذكر أن طوزخورماتو قضاء بمحافظة صلاح الدين يبلغ عدد سكانه 220 ألف شخص، 55% منهم من الكرد و15% من العرب، و30% من التركمان، وفق مصادر كردية، ويتعرض القضاء لهجمات انتحارية ينفذها انتحاريون من تنظيم (داعش) الإرهابى وبسيارات مفخخة.
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