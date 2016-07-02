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برج القوس حظك اليوم السبت 2 يوليو

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برج القوس حظك اليوم السبت 2 يوليو برج القوس حظك اليوم السبت 2 يوليو

برج القوس


مهنياً: تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبراً سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آلمك، وقد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ
عاطفياً: لا تتذمر مهما سعى الشريك للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات
صحياً: استفد من الطقس الجميل والرائع، وانهض باكراً وانطلق في رحلة مشي وهرولة مدة ساعة


ابراج مكتوب
 

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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