حظك اليوم برج السرطان السبت 2 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفي:



>برج السرطان على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>أخبار سعيدة ستطرق على بابك، فلا داعى للخوف بشان مستقبلك العملى، فربما تدخل مشروع كبير وتخاطر ببعض المال لكنه سيأتى عليك بكل خير عليك وستحصد مكافأة كبيرة.>الحب سيدقعك على الامام فلا تترك الامور البسيطة او الماكل السطحية تفسد حياتك وكن الأفضل دائماً وحاول ان تحسم الأمور لصالح حياتك العاطفية.>بعض الأعراض كالصداع والمغص تؤرقهم لكنها مع الوقت ستزول فلا داعى للقلق طالما تسيرون على نظام غذائى جيد.>سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.