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حظك اليوم برج الميزان السبت 2 يوليو 2016

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حظك اليوم برج الميزان السبت 2 يوليو 2016 حظك اليوم برج الميزان السبت 2 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..


>معرفة قدر ذاتك فى العمل يعظم من فرصك للحصول على مناصب اعلى و ترقيات فى وقت قريب بكن التعامل مع المحيطين بك بشىء من الغرور يزيد من حقد الزملاء عليك حاول أن توازن بين طبيعتك و ظروف العمل، تحتاج أن تتعامل زملائك المحيطين بنوع من المرونة حتى لا تجد نفسك شخاصً مكروهاً بينهم بشكل تدريجى.

على الصعيد العاطفى..


>أنت رومانسى بشىء لا يتفهمه المحيطين بك فى معظم الاحوال لا تخجل من ذلك فربما تجد من يقدر ذلك فى أحد الايام وتعيش لحظات تمنيتها كثيرا، ولقاء قريب يجمعك بأحد الأشخاص الذى لم تتخيل فى يوم أن تربطك بهم أية علاقة.

على الصعيد الصحى..


>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى بعد ان تتلقى عدد من النصائح الطبية زيارة الطبيب بشكل مستمر تساعدك على تقوية جهازك المناعى، والفراولة والفلفل الرومى هم طريقك لتقوية مناعتك، ولا تنسى العسل الأسود لمحاربة الأنيميا وما يصاحبها من شعور بالإرهاق..

توقعات علماء الفلك..


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة مميزة بعد أن تعرف على الزملاء الجدد فى العمل وهناك الكثير من المواقف غير الجيدة التى ساعدته على معرفتهم بشكل غريب و مؤثر، ويحتاج إلى قضاء وقت أكثر من ذلك حتى يتجنب المشكلات التى تحدث بسبب سوء فهم الأشخاص.

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مصر 365

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