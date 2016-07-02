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برج القوس حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016 برج القوس حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج القوس جيدة فانت تعمل بجد و اجتهاد فى طريقك المهنى المستقيم لكن اليوم فى حاجة لاتباع خطة ذكية لانجاز مهام خاصة بعملك

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج القوس العاطفية تحتاج لشحن الرومانسية من جديد، فعليك ان تفكر فى عدد من المفاجآت التى ستبهر شريكك .

برج القوس على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج القوس اليوم هو مناسب للغاية لإجراء بعض التغييرات الإيجابية التى يحتاج إليها نمط حياتك ، انت فى حاجة الى اتباع توجيهات قيمة بشأن الالتزام بنظام غذائى صحى .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن هناك فرصة أن شخصا قرب لك يحاول ان يسرق أفكارك من اجل العمل على تطوير مستقبلهم المهنى ، لذلك يجب عليك أن تكون حريص على تبادل الأفكار الجديدة مع أى شخص.

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مصر 365

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