حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>عملت طوال الفترة السابقة كثيراً لذلك انتظر المزيد من الأخبار الجيدة الخاصة بعملك، فربما سمة ترقية تدق على أبوابك وربما تحقق كل ما تمنيت تحقيقه من قبل لذلك حاول أنت تكون متفائل فالأمر يستدع ذلك .>ربما تشعر لأول مرة براجة كبيرة فى حياتك العاطفية فبعد الكثير من محاولات اقترابك من شريك حياتك ، لأن هو مبك لك ويقدم لك كل المشاعر>الحياة الصحية فى حالة مرتفعة لكن لابد أن لا نصمت أو تتجاهل بعض بعض المشاكل التى ستواجهك مهما كانت بسيطة.>تقدم كبير سيشهده برج الجوزاء على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطائه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.