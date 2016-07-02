برج الحوت حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

>اليوم يحمل لك حظ سعيد خاصة فيما يخص الأمور المالية، قد ترد اليك أموال قد تكون أعطتها لشخص من قبل كسلف، أما من يوال يدرس فسيرى مساره المهنى يمشى فى طريقه الصحيح فستحصل على نتائج جيدة فى الاختبارات الدراسية التى قمت بها.>ستتمتع اليوم بصحة جيدة، قد تظهر اليوم بعض المشكلات الصحية التى قد تعانى منها من قبل المتعلقة بالجهاز العصبى ورأسك، أتخذ الاحتياطات اللازمة لتمنع بالبرد لأن هذا قد يؤدى إلى تفاقم المشاكل القديمة مثل التهاب الجيوب الأنفية والصداع النصفي.

من ناحية أخرى، سوف تبدأ فى الشعور بفوائد الروتين الصحى الذى تتبعه سوف تحقق انجاز كبير فى فقدان وزنك الذى كنت تستهدف للوصول اليه من قبل.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>سوف تتمتع بصحة جيدة اليوم بشكل عام ولكن مع ظروف الحياة التى أصبحت أكثر تطلباً ستحتاج الى أن تعتنى بصحتك وبنظامك الغذائى تناول بعض الفيتامينات خاصة فيتامين A,C والذى يساعدك على تقوية جهازك المناعى وأشرب أيضا قدر كبير من الماء هذا سيجعلك بصحة أفضل.>سوف تشعر اليوم بالثقة فيما يخص توسيع آفاقك على الرغم من أن عائلتك قد تصدر لك بعض مشاعر الاشمئزاز حول هذا الموضوع، الزم نفسك بما ترغب فى القيام به، لا تعمل فى الخفاء ولكن أظهر شغلك ومجهودك