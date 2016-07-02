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برج الحمل حظك اليوم السبت 2 يوليو 2016

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برج الحمل حظك اليوم السبت 2 يوليو 2016 برج الحمل حظك اليوم السبت 2 يوليو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج الحمل تنجذب بشكل طبيعى إلى القوة والسلطة وهذا الأمر جعلك دائما كنت تعمل بطريقة مركزة، وكل مجهودك الذى بذلته سيؤتى ثمارة هذه الفترة.

على الصعيد العاطفي:


>تتعرض لعدد من المضايقات فأشياء صغيرة تعكر مزاجك و تجعل علاقتك بشريكك فى توتر لحد ما، فحياة برج الحمل العاطفية تحتاج للهدوء و لا تشرك اطراف اخرى فى تفاصيل علاقتكما.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الحمل ان هناك شخص قريب منك قد يشعر بالاضطرابات الصحية اليوم، ولكن لا داعى للقلق فأنت قادر على مساعدته بطرق عدة، ومع ذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الإصابات الطفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن عليك ان تنسى المشاكل و الاحقاد التى تحيطك من قبل عدد من زملائك فتجنبهم حفاظا على الروح الإيجابية المميزة التى تنشره فى أى مكان تتواجد به.
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مصر 365

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