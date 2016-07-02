حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 2 يوليو 2016

حظك اليوم برج السرطان السبت 2 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

برج الأسد حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

برج الثور حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

حظك اليوم برج الجدى السبت 2 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك..

برج الحوت حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

>أخبار سعيدة ستطرق على بابك، فلا داعى للخوف بشان مستقبلك العملى، فربما تدخل مشروع كبير وتخاطر ببعض المال لكنه سيأتى عليك بكل خير عليك وستحصد مكافأة كبيرة.>الحب سيدقعك على الامام فلا تترك الامور البسيطة او الماكل السطحية تفسد حياتك وكن الأفضل دائماً وحاول ان تحسم الأمور لصالح حياتك العاطفية.>بعض الأعراض كالصداع والمغص تؤرقهم لكنها مع الوقت ستزول فلا داعى للقلق طالما تسيرون على نظام غذائى جيد.>سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.>ستجد نفسك اليوم تشعر بأنك مسرف ستذهب للحفلات وستقابل أصدقائك الذين تحبهم ولا تهتم اطلاقا من أين تأتيك أموالك وهذا فى الأغلب سيكون له أثار مالية سلبية عليك وبالرغم من عدم اعتنائك بأمورك المالية اليوم الا أن وضعك المالى سيظل جيداً.>سيزورك شخص من الأشخاص الذى كنت تعرفه فى الماضى، وعلى الرغم من أنه قد لا يمثل لك أهمية عاطفية الا أنه سيوضح لك بعض الأمور التى تزيل الالتباس الذى وقعت فيه لمدة طويلة، خذ خطوة للأمام واستفاد من هذه المعلومات.>كثيراً من مشاعرك السطحية كانت تعرضك لصدمات عاطفية، حاول أن تقيم مشاعرك جيداً قبل أن تتخذ قراراتك وبهذه الطريقة يمكن تجنب مشاعر حتى تحتفظ التوازن العاطفى الخاص بك.>سوف تستمتع اليوم بتبادل مشاعر المحبة مع كل من تتعامل معه اليوم، قد يعترف لك أحد ممن حولك بمشاعره، قد تشعر أن تجاربك المريرة فى الماضى لا تزال تسيطر على عقلك، ولكن هذا هو الوقت المناسب لتوقف التفكير فى هذه الأمور السلبية التى تمسكت بها فترة طويلة.>سوف تتاح لك فرصة غير متوقعة على صعيدك المهنى ولكن لا تخجل من أن تنتهز هذه الفرصة، أى تأخير فى انتهاز هذه الفرصة سوف يتسبب فى ضياعها منك، قد تقابل شخص كنت تعرفه من قبل يقدم لك عرض وظيفى جديد فعليك أن تقبل بالمغامرة وتنتهز هذه الفرصة.>قد ينتابك شعور بأن الأمور العاطفية والرومانسية أصبحت مملة ولا تحمل أ مشاعر وفاء ولكن قد تلتقى ببعض الأشخاص الآخرين الذين يغيرون لك هذه الفكرة، لا تستسلم لهذه الافكار السلبية شجع نفسك واصبر فثمرة الصبر ستبهرك.>انت بمستوى جيد على الصعيد البدنى والنفسى يدعوك الى التفاؤل، ثقتك بنفسك تنعكس على عملك وعليك أن تعتنى بصحتك بشكل جيد. اهتم اليوم بأن تعزز لياقتك البدنية بالانضمام الى أنشطة وبرامج رياضية.>التأمل الذاتى هو مفتاح اليوم. قد تشعر ببعض الاضطرابات التى قد تشعر انك لا يمكن أن تعبر عنها، والطريقة الأفضل للتعامل مع هذا الأمر أن تتجه الى عملية للتأمل التى يمكن أن تساعدك على فهم نفسك بشكل أفضل وإيجاد وسيلة انتصاف فعالة.>احداث سعيدة تفاجئك قريبا و تتعرف من خلالها على عدد من الافكار البناءة التى ستفيدك فى مشوارك المهنى و تثقل من خبرتك و تجعلك اقرب لتولى منصب قيادى، وهذا ما تحلم به وتسعى لتحقيقه منذ فترة كبيرةن خاصة وان كثير من المحيطين بك يحاولون التشكيك فى قدراتك المهنية، وترقياتك ستكون خير إثبات على قوة موقفك.>المفاجآت تتوالى عليك و يجمعك أحد المواقف بصديق قريب تتحول بعده علاقتكما و تتغير المشاعر و تكشف له من مشاعر الحب التى بدأت أن تظهر عليك منذ فترة قليلة، أنت من الشخصيات التى تحرص دائماً على التنسيق بين قلبها وعقلها، لذلك عليك أن توازن بين صوت القلب والعقل للوصول إلى علاقة مثالية.>الحاجة الى زيارة طبيب الأسنان أصبحت ملحة بعد أن بدأت مشكلات أسنانك تتفاقم وتسبب لك ألم يصعب عليك تحمله التزم بتعليمات الطبيب و لا تترك نفسك للاهمال، لن ألام الأسنان من أصعب أنواع الآلام التى يصعب على الشخص تحملها خاصة فى أوقات الصيام.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة عاطفية خاصة جدا بعد ان اكتشف مشاعر الحب التى حفظها بقلبه منذ فترة لكن أحد المواقف أجبرته على الافصاح عنها ويجنى بعد ذلك نتائجها التى تشعره بتغير إيجابى كبير.>اليوم يحمل لك حظ سعيد خاصة فيما يخص الأمور المالية، قد ترد اليك أموال قد تكون أعطتها لشخص من قبل كسلف، أما من يوال يدرس فسيرى مساره المهنى يمشى فى طريقه الصحيح فستحصل على نتائج جيدة فى الاختبارات الدراسية التى قمت بها.>ستتمتع اليوم بصحة جيدة، قد تظهر اليوم بعض المشكلات الصحية التى قد تعانى منها من قبل المتعلقة بالجهاز العصبى ورأسك، أتخذ الاحتياطات اللازمة لتمنع بالبرد لأن هذا قد يؤدى إلى تفاقم المشاكل القديمة مثل التهاب الجيوب الأنفية والصداع النصفي.

من ناحية أخرى، سوف تبدأ فى الشعور بفوائد الروتين الصحى الذى تتبعه سوف تحقق انجاز كبير فى فقدان وزنك الذى كنت تستهدف للوصول اليه من قبل.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

برج العقرب حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

حظك اليوم برج الميزان السبت 2 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك..

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الحمل حظك اليوم السبت 2 يوليو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

برج الدلو حظك اليوم السبت 2 يوليو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

حظك اليوم برج العذراء السبت 2 يوليو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج القوس حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>سوف تتمتع بصحة جيدة اليوم بشكل عام ولكن مع ظروف الحياة التى أصبحت أكثر تطلباً ستحتاج الى أن تعتنى بصحتك وبنظامك الغذائى تناول بعض الفيتامينات خاصة فيتامين A,C والذى يساعدك على تقوية جهازك المناعى وأشرب أيضا قدر كبير من الماء هذا سيجعلك بصحة أفضل.>سوف تشعر اليوم بالثقة فيما يخص توسيع آفاقك على الرغم من أن عائلتك قد تصدر لك بعض مشاعر الاشمئزاز حول هذا الموضوع، الزم نفسك بما ترغب فى القيام به، لا تعمل فى الخفاء ولكن أظهر شغلك ومجهودك>أذا كنت قد تقدمت لوظيفة فى شركة قم بالتواصل مع هذه الشركة قد تصلك أخبار جيدة من جانبهم، فهو يوم جيد بالنسبة لك لأى نوع من الاستثمار ترغب فى القيام به، واذا كنت تخطط لشراء منزل فاليوم يحمل لك حظاً جيداً وقد تنهى صفقة جيدة اليوم بخصوص هذا الأمر.>اليوم هو فرصة جيدة لك لتتحقق من أن ما حدث فى حياتك العاطفية حقيقة قد يبدو هذا مخيفاً لك بعض الشيء ولكن عليك أن تعرف أن هذة الخطوة ستثرى حياتك،>سوف تتمتع بصحة جيدة اليوم بشكل عام ولكن مع ظروف الحياة التى أصبحت أكثر تطلباً ستحتاج الى أن تعتنى بصحتك وبنظامك الغذائى تناول بعض الفيتامينات خاصة فيتامين A,C والذى يساعدك على تقوية جهازك المناعى وأشرب أيضا قدر كبير من الماء هذا سيجعلك بصحة أفضل.>ستقابل اليوم شخص مسن يغذى عقلك، خطط ونظم أولوياتك بشكل صحيح، حافظ على هدوئك وصبرك، قد يزورك شخص اليوم، اعتنى بصحتك وحاول أن تجد وقت كافى لتشعر بالهدوء فأنت على مشارف أنها اتفاق مالى مهم التى قد تحقق مكاسب مالية لك قد لا تكون توقعتها من قبل.>معرفة قدر ذاتك فى العمل يعظم من فرصك للحصول على مناصب اعلى و ترقيات فى وقت قريب بكن التعامل مع المحيطين بك بشىء من الغرور يزيد من حقد الزملاء عليك حاول أن توازن بين طبيعتك و ظروف العمل، تحتاج أن تتعامل زملائك المحيطين بنوع من المرونة حتى لا تجد نفسك شخاصً مكروهاً بينهم بشكل تدريجى.>أنت رومانسى بشىء لا يتفهمه المحيطين بك فى معظم الاحوال لا تخجل من ذلك فربما تجد من يقدر ذلك فى أحد الايام وتعيش لحظات تمنيتها كثيرا، ولقاء قريب يجمعك بأحد الأشخاص الذى لم تتخيل فى يوم أن تربطك بهم أية علاقة.>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى بعد ان تتلقى عدد من النصائح الطبية زيارة الطبيب بشكل مستمر تساعدك على تقوية جهازك المناعى، والفراولة والفلفل الرومى هم طريقك لتقوية مناعتك، ولا تنسى العسل الأسود لمحاربة الأنيميا وما يصاحبها من شعور بالإرهاق..>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة مميزة بعد أن تعرف على الزملاء الجدد فى العمل وهناك الكثير من المواقف غير الجيدة التى ساعدته على معرفتهم بشكل غريب و مؤثر، ويحتاج إلى قضاء وقت أكثر من ذلك حتى يتجنب المشكلات التى تحدث بسبب سوء فهم الأشخاص.>عملت طوال الفترة السابقة كثيراً لذلك انتظر المزيد من الأخبار الجيدة الخاصة بعملك، فربما سمة ترقية تدق على أبوابك وربما تحقق كل ما تمنيت تحقيقه من قبل لذلك حاول أنت تكون متفائل فالأمر يستدع ذلك .>ربما تشعر لأول مرة براجة كبيرة فى حياتك العاطفية فبعد الكثير من محاولات اقترابك من شريك حياتك ، لأن هو مبك لك ويقدم لك كل المشاعر>الحياة الصحية فى حالة مرتفعة لكن لابد أن لا نصمت أو تتجاهل بعض بعض المشاكل التى ستواجهك مهما كانت بسيطة.>تقدم كبير سيشهده برج الجوزاء على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطائه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.>الحياة العملية لمواليد برج الحمل تنجذب بشكل طبيعى إلى القوة والسلطة وهذا الأمر جعلك دائما كنت تعمل بطريقة مركزة، وكل مجهودك الذى بذلته سيؤتى ثمارة هذه الفترة.>تتعرض لعدد من المضايقات فأشياء صغيرة تعكر مزاجك و تجعل علاقتك بشريكك فى توتر لحد ما، فحياة برج الحمل العاطفية تحتاج للهدوء و لا تشرك اطراف اخرى فى تفاصيل علاقتكما.>لمواليد برج الحمل ان هناك شخص قريب منك قد يشعر بالاضطرابات الصحية اليوم، ولكن لا داعى للقلق فأنت قادر على مساعدته بطرق عدة، ومع ذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الإصابات الطفيفة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن عليك ان تنسى المشاكل و الاحقاد التى تحيطك من قبل عدد من زملائك فتجنبهم حفاظا على الروح الإيجابية المميزة التى تنشره فى أى مكان تتواجد به.>الحياة العملية لمواليد برج الدلو تحتاج للكثير من الطاقة والحماس لبدا مشروع جديد ، فكل تحركات الكواكب تنبئ بأن الفترة المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت الايجابية والتى ستسعدك وتغير وضعك فى مجال العمل .>اليوم مثالى لدعم حياة برج الدلو العاطفية و التعبير عن مشاعرك بصدق ووضوح ، من جهه اخرى ستتفاجئ انت خلال الايام القلية المقبلة بشخص يعترف بمشاعره تجاهك وهو ما سيصيبك بالتوتر .>لمواليد برج الدلو بهذه الفترة أنت تبحث عن الراحة والأمان فى نفس الوقت، حاول أن تتوقف عن التفكير فى المشاكل التى تحيطك حتى تصبح فى حالة مزاجية أفضل.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن هناك عدد من الفرص تأتى فى طريقك بسهولة ولكن عليك ان تكون حذر و تخطوا بخطوات ثابتة ومستقرة حتى تصل لهدفك، عليك ان تفكر جيدا ثم تشعر بالثقة ثم تتصرف بتركيز.>هذا البرج سيعانى من بعض المشاكل البسيطة فى عمله وقد يؤدى ذلك إلى تراجعه عن حصد المكاسب المادية لكن لا داعى للقلق، فهى مجرد سحابة داكنة وستمر مرور الكرام حاول أن تعمل على نفسك جيداً حتى تدرك نقاط ضعفك وتقويها .>الحب وحده سيكون من اهم العوامل التى تدفعك إلى الامام لذلك حاول ان تحافظ عليه على قدر الإمكان حتى لا تخسر جانب مهم جدا من حياتك.>استمع على تعليمات الطبيب حتى ل تقع فى مشاكل عملاقة فلا تستهين بحالتك الصحية ولا تجعل العمل يأتى على حساب صحتك..>بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم.>الحياة العملية لمواليد برج القوس جيدة فانت تعمل بجد و اجتهاد فى طريقك المهنى المستقيم لكن اليوم فى حاجة لاتباع خطة ذكية لانجاز مهام خاصة بعملك>حياة برج القوس العاطفية تحتاج لشحن الرومانسية من جديد، فعليك ان تفكر فى عدد من المفاجآت التى ستبهر شريكك .>لمواليد برج القوس اليوم هو مناسب للغاية لإجراء بعض التغييرات الإيجابية التى يحتاج إليها نمط حياتك ، انت فى حاجة الى اتباع توجيهات قيمة بشأن الالتزام بنظام غذائى صحى .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن هناك فرصة أن شخصا قرب لك يحاول ان يسرق أفكارك من اجل العمل على تطوير مستقبلهم المهنى، لذلك يجب عليك أن تكون حريص على تبادل الأفكار الجديدة مع أى شخص.