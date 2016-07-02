برج الدلو حظك اليوم السبت 2 يوليو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الدلو تحتاج للكثير من الطاقة والحماس لبدا مشروع جديد ، فكل تحركات الكواكب تنبئ بأن الفترة المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت الايجابية والتى ستسعدك وتغير وضعك فى مجال العمل .
على الصعيد العاطفي:
>اليوم مثالى لدعم حياة برج الدلو العاطفية و التعبير عن مشاعرك بصدق ووضوح ، من جهه اخرى ستتفاجئ انت خلال الايام القلية المقبلة بشخص يعترف بمشاعره تجاهك وهو ما سيصيبك بالتوتر .
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الدلو بهذه الفترة أنت تبحث عن الراحة والأمان فى نفس الوقت، حاول أن تتوقف عن التفكير فى المشاكل التى تحيطك حتى تصبح فى حالة مزاجية أفضل.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن هناك عدد من الفرص تأتى فى طريقك بسهولة ولكن عليك ان تكون حذر و تخطوا بخطوات ثابتة ومستقرة حتى تصل لهدفك، عليك ان تفكر جيدا ثم تشعر بالثقة ثم تتصرف بتركيز.