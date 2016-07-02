برج الدلو حظك اليوم السبت 2 يوليو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>الحياة العملية لمواليد برج الدلو تحتاج للكثير من الطاقة والحماس لبدا مشروع جديد ، فكل تحركات الكواكب تنبئ بأن الفترة المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت الايجابية والتى ستسعدك وتغير وضعك فى مجال العمل .>اليوم مثالى لدعم حياة برج الدلو العاطفية و التعبير عن مشاعرك بصدق ووضوح ، من جهه اخرى ستتفاجئ انت خلال الايام القلية المقبلة بشخص يعترف بمشاعره تجاهك وهو ما سيصيبك بالتوتر .>لمواليد برج الدلو بهذه الفترة أنت تبحث عن الراحة والأمان فى نفس الوقت، حاول أن تتوقف عن التفكير فى المشاكل التى تحيطك حتى تصبح فى حالة مزاجية أفضل.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن هناك عدد من الفرص تأتى فى طريقك بسهولة ولكن عليك ان تكون حذر و تخطوا بخطوات ثابتة ومستقرة حتى تصل لهدفك، عليك ان تفكر جيدا ثم تشعر بالثقة ثم تتصرف بتركيز.