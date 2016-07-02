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حظك اليوم برج الجدى السبت 2 يوليو 2016

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حظك اليوم برج الجدى السبت 2 يوليو 2016 حظك اليوم برج الجدى السبت 2 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..


>احداث سعيدة تفاجئك قريبا و تتعرف من خلالها على عدد من الافكار البناءة التى ستفيدك فى مشوارك المهنى و تثقل من خبرتك و تجعلك اقرب لتولى منصب قيادى، وهذا ما تحلم به وتسعى لتحقيقه منذ فترة كبيرةن خاصة وان كثير من المحيطين بك يحاولون التشكيك فى قدراتك المهنية، وترقياتك ستكون خير إثبات على قوة موقفك.

على الصعيد العاطفى..


>المفاجآت تتوالى عليك و يجمعك أحد المواقف بصديق قريب تتحول بعده علاقتكما و تتغير المشاعر و تكشف له من مشاعر الحب التى بدأت أن تظهر عليك منذ فترة قليلة، أنت من الشخصيات التى تحرص دائماً على التنسيق بين قلبها وعقلها، لذلك عليك أن توازن بين صوت القلب والعقل للوصول إلى علاقة مثالية.

على الصعيد الصحى..


>الحاجة الى زيارة طبيب الأسنان أصبحت ملحة بعد أن بدأت مشكلات أسنانك تتفاقم وتسبب لك ألم يصعب عليك تحمله التزم بتعليمات الطبيب و لا تترك نفسك للاهمال، لن ألام الأسنان من أصعب أنواع الآلام التى يصعب على الشخص تحملها خاصة فى أوقات الصيام.

توقعات علماء الفلك..


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة عاطفية خاصة جدا بعد ان اكتشف مشاعر الحب التى حفظها بقلبه منذ فترة لكن أحد المواقف أجبرته على الافصاح عنها ويجنى بعد ذلك نتائجها التى تشعره بتغير إيجابى كبير.
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مصر 365

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