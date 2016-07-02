أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء السبت 2 يوليو 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء السبت 2 يوليو 2016 حظك اليوم برج العذراء السبت 2 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>هذا البرج سيعانى من بعض المشاكل البسيطة فى عمله وقد يؤدى ذلك إلى تراجعه عن حصد المكاسب المادية لكن لا داعى للقلق، فهى مجرد سحابة داكنة وستمر مرور الكرام حاول أن تعمل على نفسك جيداً حتى تدرك نقاط ضعفك وتقويها .

على الصعيد العاطفي:


>الحب وحده سيكون من اهم العوامل التى تدفعك إلى الامام لذلك حاول ان تحافظ عليه على قدر الإمكان حتى لا تخسر جانب مهم جدا من حياتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي


>استمع على تعليمات الطبيب حتى ل تقع فى مشاكل عملاقة فلا تستهين بحالتك الصحية ولا تجعل العمل يأتى على حساب صحتك..

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم .كلمات متعلقة :
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى