حظك اليوم برج العذراء السبت 2 يوليو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>هذا البرج سيعانى من بعض المشاكل البسيطة فى عمله وقد يؤدى ذلك إلى تراجعه عن حصد المكاسب المادية لكن لا داعى للقلق، فهى مجرد سحابة داكنة وستمر مرور الكرام حاول أن تعمل على نفسك جيداً حتى تدرك نقاط ضعفك وتقويها .>الحب وحده سيكون من اهم العوامل التى تدفعك إلى الامام لذلك حاول ان تحافظ عليه على قدر الإمكان حتى لا تخسر جانب مهم جدا من حياتك.>استمع على تعليمات الطبيب حتى ل تقع فى مشاكل عملاقة فلا تستهين بحالتك الصحية ولا تجعل العمل يأتى على حساب صحتك..>بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم .كلمات متعلقة :