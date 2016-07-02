برج الأسد حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>ستجد نفسك اليوم تشعر بأنك مسرف ستذهب للحفلات وستقابل أصدقائك الذين تحبهم ولا تهتم اطلاقا من أين تأتيك أموالك وهذا فى الأغلب سيكون له أثار مالية سلبية عليك وبالرغم من عدم اعتنائك بأمورك المالية اليوم الا أن وضعك المالى سيظل جيداً. على الصعيد العاطفي:

>سيزورك شخص من الأشخاص الذى كنت تعرفه فى الماضى، وعلى الرغم من أنه قد لا يمثل لك أهمية عاطفية الا أنه سيوضح لك بعض الأمور التى تزيل الالتباس الذى وقعت فيه لمدة طويلة، خذ خطوة للأمام واستفاد من هذه المعلومات. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>كثيراً من مشاعرك السطحية كانت تعرضك لصدمات عاطفية، حاول أن تقيم مشاعرك جيداً قبل أن تتخذ قراراتك وبهذه الطريقة يمكن تجنب مشاعر حتى تحتفظ التوازن العاطفى الخاص بك. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>سوف تستمتع اليوم بتبادل مشاعر المحبة مع كل من تتعامل معه اليوم، قد يعترف لك أحد ممن حولك بمشاعره، قد تشعر أن تجاربك المريرة فى الماضى لا تزال تسيطر على عقلك، ولكن هذا هو الوقت المناسب لتوقف التفكير فى هذه الأمور السلبية التى تمسكت بها فترة طويلة.

شبكةعيونالإخبارية

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