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برج العقرب حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

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برج العقرب حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016 برج العقرب حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

على الصعيد المهني:


>أذا كنت قد تقدمت لوظيفة فى شركة قم بالتواصل مع هذه الشركة قد تصلك أخبار جيدة من جانبهم، فهو يوم جيد بالنسبة لك لأى نوع من الاستثمار ترغب فى القيام به، واذا كنت تخطط لشراء منزل فاليوم يحمل لك حظاً جيداً وقد تنهى صفقة جيدة اليوم بخصوص هذا الأمر.

على الصعيد العاطفي:


>اليوم هو فرصة جيدة لك لتتحقق من أن ما حدث فى حياتك العاطفية حقيقة قد يبدو هذا مخيفاً لك بعض الشيء ولكن عليك أن تعرف أن هذة الخطوة ستثرى حياتك،

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>سوف تتمتع بصحة جيدة اليوم بشكل عام ولكن مع ظروف الحياة التى أصبحت أكثر تطلباً ستحتاج الى أن تعتنى بصحتك وبنظامك الغذائى تناول بعض الفيتامينات خاصة فيتامين A,C والذى يساعدك على تقوية جهازك المناعى وأشرب أيضا قدر كبير من الماء هذا سيجعلك بصحة أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>ستقابل اليوم شخص مسن يغذى عقلك، خطط ونظم أولوياتك بشكل صحيح، حافظ على هدوئك وصبرك، قد يزورك شخص اليوم، اعتنى بصحتك وحاول أن تجد وقت كافى لتشعر بالهدوء فأنت على مشارف أنها اتفاق مالى مهم التى قد تحقق مكاسب مالية لك قد لا تكون توقعتها من قبل.

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مصر 365

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