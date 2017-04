مكياجك على طريقة سيفورا: ريو الملوّنة ولوس أنجلوس المرحة

إذا كنتِ ترغبين في استخدام هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتردّدي في إنشاء الهشتاج @sephoramiddleeast #sephoramiddleeast

تؤمّن لك سيفورا كلّ ما تحتاجين إليه أينما كانت وجهتك لقضاء الإجازة هذا الصيف ضمن مجموعة Beauty To Go الممتعة للغاية بحجم مناسب للسفر. لقد وقعنا في غرام هذه المستحضرات الأساسيّة المصغّرة، المثاليّة لكلّ ملكة جمال في هذا الصيف!

يمكنك اختيار الإطلالة التي تتناسب أكثر مع أسلوبك هذا الصيف من بين دليلين مفصّلين لإطلالتين تُنفّذان بأهمّ مستحضرات سيفورا التي لا غنى عنها!

إطلالة ريو الملوّنة والاحتفاليّة

إطلالة مذهلة مستوحاة من الصيف ستحملك على كفوفها إلى ريو الملوّنة والاحتفاليّة!

• ضعي برايمر Sephora Smoothing Primer لتوحيد لون البشرة باستعمال فرشاة Pro brush #47

• ضعي كريم أساس Sephora Brightening & Hydrating Foundation لبشرة مشرقة باستعمال فرشاة Pro brush #47 لتبدو طبقة الأساس خفيفة وغير سميكة. أضيفي خافي العيوب إذا دعت الحاجة وثبّتي المستحضرات ببودرة مضغوطة خفيفة

• ورّدي خدّيك بالبرونزر Benefit Hoola Matte Bronzer باستعمال فرشاة Pro brush #47 لإكسابهما سمرة الشمس

• ضعي ظلّ العيون Sephora Colorguard Eyeshadow Primer 12HR باستعمال فرشاة Pro brush #28

• ضعي ظلّ عيون زهريّ/فوشيا من Sephora Colorful Eyeshadow باستعمال فرشاة Pro brush #15 عند ثنية العين فقط

• استعملي آيلاينر Sephora Smart Liner عند خطّ الرموش

• رتّبي حاجبيك وحدّديهما باستعمال Hi Impact Brows (خافي عيوب العيون والحواجب) لرفع منطقة العين

• ضعي طبقتين من مسكارا Sephora Outrageous Mascara

• سلّطي الأضواء على شفتيك بواسطة بلسم شفاه Sephora Color Adapting Lip Balm

إطلالة لوس أنجلوس المرحة والمفعمة بالطاقة

استمدّي الوحي من شوارع لوس أنجلوس الباهرة ولا تهابي الجرأة هذا الصيف!

• مهّدي بشرتك ببرايمر Benefit The POREfessional Face Primer Mini باستعمال فرشاة Pro brush #47 لمساعدتها على تقليص المسام وتخفيف اللمعان

• ضعي كريم سي سي Sephora Skin Perfect CC Cream باستعمال فرشاة Pro brush #47 لإطلالة يوم سفر خفيفة أو كريم أساس Sephora 10 HR Wear Perfection لإطلالة مسائيّة، ثمّ ثبّتي المستحضرات بالبودرة

• الفتي النظر إلى وجنتيك مع بلاش محايد اللون باستعمال فرشاة Pro brush #74

• أضيفي لوناً أزرق فاتحاً من ظلال عيون Sephora Colorful Eyeshadow على جفنيك السفليّين باستعمال فرشاة Pro brush #15 ولوناً أزرق غامقاً/كحلياً من ظلال عيون Sephora Colorful Eyeshadow عند الزاوية الخارجيّة للعين باستعمال فرشاة Pro brush #27

• حدّدي خطّ رموشك العلوي والسفلي بظلال عيون Sephora Colorful Eyeshadow وقلم 03Liner رمادي وامزجي الألوان بريشة Pro smudge brush #11

• استعملي مسكارا Benefit They’re Real! Mascara Deluxe Mini لإضفاء الحدّة على نظرتك

• أنهي الإطلالة بتزيين شفتيك بـ Kat Von D Lip Vixen Duo مع Mini Studded Kiss Lipstick in Noble نهارًا... و Mini Everlasting Liquid Lipstick in Outlawلإطلالة حفلات الصيف المسائيّة!