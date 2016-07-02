ديلى ميل: تناول عجين الكعك يسبب هياج بكتيريا القولون الضارة

يهوى البعض تذوق الكعك قبل وضعها فى الفرن لإتمام نضجها، وقد اكتشف الباحثون مؤخرا أن تناول الأطعمة خاصة المعجنات قبل مرحلة النضج يحدث هياج لسلالة من بكتيريا القولون، وهو ما جعل مركز إدارة الأغذية والعقاقير تصدر تحذيرات صارمة من خطر القيام بهذا الفعل.

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" تحذيرات مركز إدارة الأغذية والعقاقير، حيث أشارت إلى أن تذوق معجنات الكعك قبل وضعها فى الفرن لإتمام النضج يسبب العديد من أمراض المعدة بسبب هياج بكتيريا القولون الضارة.

وبمشاركة مركز السيطرة على الأمراض اتفق الباحثون مع مركز إدارة الأغذية والعقاقير على أن مكونات الكعك قبل النضج تتسبب فى مشكلات فى المعدة، خاصة أنها تنشر بكتيريا "إى كولاى" التى تعيش فى أمعاء الكائنات الحية وتتسبب هذه البكتيريا فى الإصابة بالإسهال الحاد، وتقلصات فى البطن، ويليها فشل فى وظائف أعضاء الجسم الحيوية مثل الفشل الكلوى. وفسر العلماء نشاط هذه البكتيريا بسبب احتوائها على البيض غير الناضج واللبن والدقيق مما يؤدى إلى تسمم السالمونيلا.

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