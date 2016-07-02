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العناية الألهية تنقذ سيدة من الموت بعد سقوطها من الطابق الثالث بالمنوفية

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العناية الألهية تنقذ سيدة من الموت بعد سقوطها من الطابق الثالث بالمنوفية العناية الألهية تنقذ سيدة من الموت بعد سقوطها من الطابق الثالث بالمنوفية
أنقذت العناية الإلهية ربة منزل بمركز السادات بمحافظة المنوفية، من الموت وذلك بعد سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد عصام شاهين نائب مأمور مركز السادات، يفيد بتلقيه إخطارا من مستشفى السادات العام بوصول "ش ف ا" 26 عاما ربة منزل، مصابة بارتجاج وكسر بالفقرات الصدرية والقطنية، واشتباه قطع بالنخاع الشوكى، إثر سقوطها من مكان مرتفع.

بانتقال رجال البحث الجنائى والفحص وسؤال زوجها، أفاد بأنه أثناء تواجدة بالعمل علم هاتفيًا من أحد جيرانه بسقوط زوجته من الطابق الثالث، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر رقم 3891 إدارى مركز السادات لسنة 2016 م، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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