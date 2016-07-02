برج العذراء حظك اليوم السبت 2 يوليو

برج العذراء





مهنياً: تحسين وضعك في العمل يتطلب منك طي صفحة الماضي، والانطلاق مجدداً نحو مجالات أوسع وأكثر إنتاجاً

عاطفياً: تأجيل عمل اليوم إلى الغد لن يكون في مصلحتك، وأنت أمام اختبار جدّي مع الشريك هذه المرة وممنوع الخطأ

صحياً: لا تخالف تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين، لأن رئتيك ضعيفتان



ابراج مكتوب



تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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