أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

برج العذراء حظك اليوم السبت 2 يوليو

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم السبت 2 يوليو برج العذراء حظك اليوم السبت 2 يوليو




مهنياً: تحسين وضعك في العمل يتطلب منك طي صفحة الماضي، والانطلاق مجدداً نحو مجالات أوسع وأكثر إنتاجاً
عاطفياً: تأجيل عمل اليوم إلى الغد لن يكون في مصلحتك، وأنت أمام اختبار جدّي مع الشريك هذه المرة وممنوع الخطأ
صحياً: لا تخالف تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين، لأن رئتيك ضعيفتان


ابراج مكتوب
 

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى