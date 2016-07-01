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أخبار العراق..إصابة أول مصورة صحفية فى معارك تحرير الموصل بالعراق

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أخبار العراق..إصابة أول مصورة صحفية فى معارك تحرير الموصل بالعراق أخبار العراق..إصابة أول مصورة صحفية فى معارك تحرير الموصل بالعراق
دعا المرصد العراقى للحريات الصحفية الصحفيين العاملين فى تغطية عمليات تحرير الموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق إلى توخى الحذر خلال عملهم تجنبا للإصابات المباشرة.

وأبلغ الصحفى زيد شبر موفد المرصد العراقى للحريات الصحفية عن إصابة أروى عبد الكريم التميمى التى تعمل مصورة حرة جنوب نينوى وفى منطقة القيارة جنوبى الموصل عندما كانت تقوم بتغطية اشتباكات وقعت مع تنظيم "داعش" الإرهابى صباح اليوم الجمعة حين انفجر لغما أرضيا تسبب بتعرضها إلى إصابة بالغة وحروق فى أنحاء من جسدها ونقلت على الفور إلى العاصمة العراقية بغداد حيث تتلقى العلاج وهى تخضع لمراقبة طبية صارمة.

أروى التميمى سبق أن تواجدت فى مدينة الفلوجة وقامت بتغطية عملية تحريرها من تنظيم "داعش"، وقررت على الفور الانتقال إلى الموصل وهى تعمل مصورة فوتوغرافية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية.

ودعا رئيس المرصد العراقى للحريات الصحفية هادى مرعى القوات العراقية لتوفير الحماية للصحفيين المشاركين فى تغطية العمليات العسكرية.
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