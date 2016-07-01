البنتاجون: غارة تقتل اثنين من كبار القادة العسكريين لداعش

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة أن غارة جوية شنتها قوات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة أسفرت عن مقتل نائب وزير الحرب وقائد عسكرى بتنظيم داعش قرب مدينة الموصل العراقية فى 25 يونيو.

وقال المتحدث بيتر كوك فى بيان أن الغارة قتلت باسم محمد أحمد سلطان البجارى نائب وزير الحرب الذى كان مشرفا على السيطرة على الموصل عام 2014.

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