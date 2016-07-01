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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2 يوليو

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2 يوليو برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2 يوليو




مهنياً: متفائل جداً فظروفك تتحسّن على نحو واضح، تناسبك المستجدات وأنت تتعامل معها بانفتاح كبير وصدر رحب
عاطفياً: أطلق العنان لخصالك الإيجابية لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك
صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج


ابراج مكتوب
 

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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