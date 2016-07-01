إنشاء أول مدرسة لتعليم الأطفال بالنظام الياباني في الداخلة

مراسل «ONA»:

> أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تخصيص 10000 متر مربع بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، لإقامة أول مدرسة للتعليم الشامل للطفل على غرار النظام والنموذج الياباني.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي،في تصريح صحفي، أن التخصيص لصالح وزارة التربية والتعليم، تمهيدًا لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لإقامة هذا المجمع التعليمي خلال العام المقبل، لخدمة أهالي القرية وضواحيها لإنتاج أجيال على مستوى عالٍ من التعليم والثقافة بما يخدم المجتمع.

وأضاف، أن المحافظة خصصت عدة مساحات من الأراضي لإقامة 31 نقطة إسعاف، وأبراج تقوية لشبكات المحمول على الطرق السريعة، و11 فدانًا لإقامة مدينة شبابية بمركز الداخلة.