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«بكري»: فرض ضرائب على «جوجل» و «فيسبوك» يوفر عائد نقدي ضخم لمصر

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«بكري»: فرض ضرائب على «جوجل» و «فيسبوك» يوفر عائد نقدي ضخم لمصر «بكري»: فرض ضرائب على «جوجل» و «فيسبوك» يوفر عائد نقدي ضخم لمصر

النائب مصطفى بكري

قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الإعلانات المنشورة على جول ومواقع التواصل الاجتماعي، تتسبب فى نزيف دولاري للخزانة المصرية يصرف خارج البلاد، لافتًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب يهدف لتطبيق ضرائب على تلك الإعلانات التى تصرف الملايين دون محاسبة حكومية أو رقابية.

وأضاف بكري خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن القانون يهدف لحماية الصحافة الورقية مع توفير مبالغ مالية لخزانة الدولة المصرية، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يضر بالمستخدمين ولا مزود الخدمة خاصة أن دول كثيرة تطبق الضرائب على الإعلانات التي يوفرها الفضاء الإلكتروني.

وتابع بكري أن العائد سيكون له أثر كبيرعلى الاقتصاد المصري خاصة وأن الدولة تطبق ضريبة بنسبة 15% على الإعلانات المنشورة في الصجف الورقية، موضحًا أن عدد من النواب ينسقون الآن لسن قانون يفرض ضرائب على “جوجل” و “فيسبوك” أسوة بالضرائب الموقعة على المؤسسة الإعلامية والصحفية في مصر.

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