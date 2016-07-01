تركيب العدادات الذكية بوحدات الإسكان الإجتماعي بالوادى الجديد

مراسل «ONA»:

> أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، توقيع وزارتي الإسكان والكهرباء بروتوكول تعاون لتركيب عدادات ذكية “مسبوقة الدفع” لوحدات الإسكان الاجتماعي بمراكز المحافظة قبل تسليمها للمنتفعين.

وأوضح المهندس خضر علي، رئيس قطاع الكهرباء بالوادى الجديد، أنه بناءاً على هذا البروتوكول الذي تم توقيعه سيتم توريد عدادات الكهرباء لمديرية الإسكان لتركيبها للمنتفعين على أن تتولى عملية التحصيل من المواطنين بعد تسليم الوحدات.

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إن عدد وحدات الإسكان الإجتماعى التي سيتم تركيب عدادات ذكية لها 912 وحدةً موزعة على جميع مراكز المحافظة الخمسة، ومنها: 240 وحدة سكنية بمركز الخارجة و240 وحدة أخرى بمركز الداخلة، و96 بمركز باريس، و120 وحدة بمركز بلاط، و216 وحدة بمركز الفرافرة.