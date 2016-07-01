قبول دفعات جديدة بمعاهد التمريض بالوادي الجديد

مراسل ONA

قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد إن اللواء محمود عشماوي محافظ الإقليم قد اعتمد قبول دفعة جديدة بمعاهد التمريض، على أن يبدأ تقديم الأوراق من يوم الاثنين الموافق 11 – 7 – 2016 حتى الاثنين 25 – 7 – 2016.

وأكد موسى أن مدة الدراسة بالمعهد هى 5 سنوات دراسية على أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك وحاصل على الشهادة الاعدادية العامة الحديثة عن العام الدراسى 2015 ـــ 2016، مشيرًا إلى أن القبول سوف يقتصر على أبناء نفس المحافظة التي أتم بها الدراسة، منوهًا أن القبول سيكون طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، وطبقًا للأعداد المطلوبة.

وأوضح موسى أن السن المتقدم يجب الا يقل عن 15 عامًا ولا يزيد عن 18 في 1 – 10 – 2016 ، وألا يكون المتقدم متزوجًا، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لقبول الأوراق من المتقدمين لايقل عن 225 درجة من المجموع الكلي، وأن التقدم لمعهد الخارجة يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الاعدادية من الإدارات التعليمية بالخارجة وباريس، والمتقدمين لمعهد الداخلة يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الاعدادية من الإدارات التعليمية بالداخلة والفرافرة وبلاط.