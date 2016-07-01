بدء إنشاء 26 عمارة سكنية بمشروع المساكن الحديثة بالخارجة

مراسل «ONA»:

> أعلن جهاز التعمير بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن البدء الفعلي لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع المساكن الحديثة، من خلال إنشاء 26 عمارة سكنية بواحة الخارجة.

> وأوضح رئيس جهاز التعمير بالوادي الجديد، المهندس عبد البديع سليمان، في تصريح صحفي، أن المرحلة تنفذ في مدينة الخارجة بحي 25 يناير، على أن يتم استكمال باقي المراحل بإجمالي 100 عمارة سكنية، بتمويل من صندوق التمويل المساكن بوزارة الإسكان.

وأضاف عبد البديع، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية بمركز الداخلة، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى شاملة المرافق والخدمات.