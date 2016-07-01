إبراهيموفيتش يتحدث عن ' الندم الوحيد ' مع مورينيو.. والرجل الأسعد حول العالم

ماذا قال إبراهيموفيتش؟ كيف جاءت تصريحات زلاتان بعد الانضمام إلى مانشستر يونايتد؟ أسئلة عديدة انتظر الجميع إجابتها. والآن نحصل على الإجابات.

حان وقت زلاتان. هكذا جاء الإعلان الرسمي من قبل نادي مانشستر يونايتد مساء يوم الجمعة لصفقة إبراهيموفيتش. (طالع التفاصيل)

بعد إعلان الصفقة بشكل رسمي أنتظر الجميع التصريحات الأولى من إبراهيموفيتش، وكما هو متوقعا جاءت فريدة من نوعها.

الندم الوحيد

وقال إبراهيموفيتش: "تمثيل مانشستر يونايتد أمرا ضخما بالنسبة لي. لقد كان القرار سهلا للغاية".

وأضاف في حواره الأول مع قناة يونايتد "سأعمل بجد وأعي تماما ما أريده".

وواصل "جوزيه مورينيو بطل. وندمي الوحيد أننا لم نعمل سويا سوى لموسم واحد فقط. هذا ندمي الوحيد وتعلمت الكثير منه".

ولعب إبراهيموفيتش مع مورينيو في إنتر في موسم 2008-09 قبل أن يرحل إبرا إلى برشلونة.

التنفس والرجل الأسعد

ما هو شعور إبرا بعد الانضمام إلى يونايتد؟ يُجيب السلطان: "الآن أستطيع التنفس. أنا أسعد رجل في العالم الآن".

وتابع "سندخل كل بطولة بهدف الفوز بها. ومنها الدوري الأوروبي أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة الجميع. مارسيال وراشفورد يمكن لهما التطور باللعب معي. لقد تعلمت من غيري الكثير".

وأوضح "ولكنني سأسعى لمساعدة الجميع وليس فقط مارسيال وراشفورد".

وأتم "أشكر مانشستر يونايتد ومورينيو لقد جعلا انضمامي إلى هذا الفريق أمرا ممكنا".